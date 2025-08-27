О нас

Цены на нефть незначительно снизились после данных API о запасах в США

Цены на нефть незначительно снизились после данных API о запасах в США Мировые цены на нефть в среду утром в целом стабильны после выхода данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого вида сырья в США.
Энергетика
27 августа 2025 г. 09:15
Цены на нефть незначительно снизились после данных API о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду утром в целом стабильны после выхода данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого вида сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,01% - до $66,69 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до $63,27.

В ночь на среду API опубликовал свою оценку по запасам нефти в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 22 августа сократились на 1 млн баррелей.

Официальные данные позднее в среду опубликует минэнерго США, аналитики прогнозируют снижение запасов на 2 млн баррелей после уменьшения на 6 млн неделей ранее.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi