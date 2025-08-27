Цены на нефть незначительно снизились после данных API о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду утром в целом стабильны после выхода данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого вида сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,01% - до $66,69 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до $63,27.

В ночь на среду API опубликовал свою оценку по запасам нефти в США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 22 августа сократились на 1 млн баррелей.

Официальные данные позднее в среду опубликует минэнерго США, аналитики прогнозируют снижение запасов на 2 млн баррелей после уменьшения на 6 млн неделей ранее.