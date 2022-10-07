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Цены на нефть незначительно снизились после четырехдневного роста

Цены на нефть незначительно снизились после четырехдневного роста Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно снизились после роста в течение четырех предыдущих дней.
Энергетика
7 октября 2022 г. 09:50
Цены на нефть незначительно снизились после четырехдневного роста

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно снизились после роста в течение четырех предыдущих дней.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,21%, до 94,22 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,18%, до 88,29 доллара.

Рост котировок "черного золота" был в основном обусловлен принятым решения альянса ОПЕК+ с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Кроме того, накануне ЕС ввел на зиму ряд ограничений на перевозки нефти и нефтепродуктов из РФ, что также поддерживает рост стоимости.

Позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на две - до 604 агрегатов.

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