О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цены на нефть незначительно снизились на новостях о переговорах с Ираном

Цены на нефть незначительно снизились на новостях о переговорах с Ираном Мировые цены на нефть в среду утром символически снижаются на новостях о возобновлении ядерных переговоров с Ираном, что делает возможным дополнительный приток на рынок этого сырья, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
13 октября 2021 г. 09:55
Цены на нефть незначительно снизились на новостях о переговорах с Ираном

Мировые цены на нефть в среду утром символически снижаются на новостях о возобновлении ядерных переговоров с Ираном, что делает возможным дополнительный приток на рынок этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

Ка5к передает Report со ссылкой на Prime, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,11%, до 83,32 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — также на 0,11%, до 80,55 доллара США за баррель.

Цены на нефть снизились в среду утром на возможном возобновлении ядерных переговоров с Ираном.

"В отчете Bloomberg говорится, что переговоры могут начаться уже на этой неделе", — сказали газете Wall Street Journal аналитики OANDA.

По словам экспертов, если после нескольких недель переговоров будет достигнут прогресс, переподписание договора США с Ираном, касающегося разработок в области ядерной энергии, может привести к падению цены на нефть марки Brent примерно до 70 долларов США за баррель.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İranla danışıqlar haqqında xəbərlər neftin cüzi ucuzlaşmasına səbəb olub
Версия на английском языке Oil prices slightly down on reports of talks with Iran

Самое читаемое

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
11 октября 2021 г. 23:02
В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана
В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана
9 октября 2021 г. 21:47
Бакинский зоопарк открыт для посетителей
ФотоБакинский зоопарк открыт для посетителей
9 октября 2021 г. 13:01
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi