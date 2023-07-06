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Цены на нефть незначительно снизились на фоне разнонаправленных факторов

Цены на нефть незначительно снизились на фоне разнонаправленных факторов Мировые цены на нефть в четверг утром слабо опустились на фоне опасений по поводу спроса и ожиданий снижения коммерческих запасов в США.
Энергетика
6 июля 2023 г. 09:16
Цены на нефть незначительно снизились на фоне разнонаправленных факторов

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо опустились на фоне опасений по поводу спроса и ожиданий снижения коммерческих запасов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,34%, до 76,39 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 71,7 доллара.

В целом инвесторы склонны к уходу от риска из-за опасений по поводу экономики. Негативная статистика по деловой активности, опубликованная на неделе, поддержала обеспокоенность трейдеров по поводу перспектив восстановления, что отрицательно сказывается на прогнозах спроса на нефть.

В то же время инвесторы обращают внимание на данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам в США. По оценке организации, опубликованной в ночь на четверг, за неделю по 30 июня показатель снизился на 4,4 млн баррелей.

Официальная статистика будет опубликована Минэнерго США позднее в четверг. Аналитики прогнозируют уменьшение только на 1 млн баррелей после падения на 9,6 млн неделей ранее.

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