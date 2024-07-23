Цены на нефть незначительно снизились

Котировки нефти стабилизировались утром во вторник, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке.

Котировки нефти стабилизировались утром во вторник, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,01 доллара (0,01%) до 82,41 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,06 доллара (0,08%), до 78,34 доллара за баррель.

Вечером во вторник Американский институт нефти API опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а в среду министерство энергетики обнародует официальные данные о резервах энергоносителей.

Запасы нефти в Штатах снижались три недели подряд и достигли минимума с февраля.

В центре внимания трейдеров остается политическая ситуация в США. Американский президент Джо Байден 21 июля объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.