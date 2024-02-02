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Цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть незначительно повысились Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу после падения днем ранее.
Энергетика
2 февраля 2024 г. 09:51
Цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть эталонных марок умеренно повысились утром в пятницу после падения днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 79,07 доллара за баррель, что на 0,37 доллара (0,47%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

В четверг эти контракты снизились в цене на 1,85 доллара (2,3%), до 78,7 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,3 доллара (0,41%) и составили 74,12 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии они упали на 2,03 доллара (2,7%), до 73,82 доллара за баррель.

Обе марки завершили торги четверга на минимумах за две недели на слухах о возможном перемирии между Израилем и радикальным движением ХАМАС.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщил The Times of Israel.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС.

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Версия на английском языке Oil prices increase slightly

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