Цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть незначительно повысились.

Цены на нефть незначительно повысились.

Как передает Report, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов, до 78,19 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI прибавили 20 центов, до 72,98 доллара за баррель.

Оба контракта в понедельник повысились почти на 1%, продемонстрировав рост впервые за последние четыре сессии.

В центре внимания рынка находится визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток, который пытается добиться перемирия между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Очередной виток конфликта в этом регионе создал риски для поставок ближневосточной нефти.