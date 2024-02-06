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Цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть незначительно повысились Цены на нефть незначительно повысились.
Энергетика
6 февраля 2024 г. 12:55
Цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть незначительно повысились.

Как передает Report, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов, до 78,19 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI прибавили 20 центов, до 72,98 доллара за баррель.

Оба контракта в понедельник повысились почти на 1%, продемонстрировав рост впервые за последние четыре сессии.

В центре внимания рынка находится визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток, который пытается добиться перемирия между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Очередной виток конфликта в этом регионе создал риски для поставок ближневосточной нефти.

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Версия на английском языке Oil prices increase slightly

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