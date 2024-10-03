Цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть повысились в четверг на фоне сохраняющейся геополитической напряженности.

Цены на нефть повысились в четверг на фоне сохраняющейся геополитической напряженности.

Как передает Report, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 74,81 доллара за баррель.

В сравнении с закрытием предыдущих торгов это на 0,91 доллара (1,23%) выше.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,94 доллара (1,34%), до 71,04 доллара за баррель.

По мнению экспертов, цены на нефть могут прибавить еще 5 долларов за баррель в следующие несколько дней в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Накануне нефтяной рынок отыграл значительную часть роста после выхода еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего увеличение запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн баррелей.