Цены на нефть незначительно подорожали

Нефтяные котировки продолжили рост в ходе утренних торгов, демонстрируя положительную динамику четвертую сессию подряд.

Нефтяные котировки продолжили рост в ходе утренних торгов, демонстрируя положительную динамику четвертую сессию подряд.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,24 доллара (0,3%), до 79,45 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,21 доллара (0,28%), составив 74,07 доллара за баррель.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного роста, на 2,07 млн баррелей.

Товарные запасы бензина тем временем снизились на 3,15 млн баррелей, дистиллятов - на 3,22 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Рост запасов нефти вызван главным образом падением активности нефтеперерабатывающих заводов на Среднем Западе из-за перебоев энергоснабжения и приостановки работы завода BP в Индиане.