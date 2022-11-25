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Цены на нефть незначительно подорожали

Цены на нефть незначительно подорожали Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько выросли, в целом рынок нерешителен, анализируя факторы Китая и "потолка цен" на сырье из России.
Энергетика
25 ноября 2022 г. 10:01
Цены на нефть незначительно подорожали

Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько выросли, в целом рынок нерешителен, анализируя факторы Китая и "потолка цен" на сырье из России.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 0,48%, до 85,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 78,53 доллара.

Рынки продолжают оценивать перспективы предложения на рынке. В частности, внимание трейдеров обращено к планам ЕС ввести "потолок цен" на российскую нефть. В четверг газета Politico сообщила, что большинство стран союза поддержали предложение о его введении на уровне 65-70 долларов за баррель.

С другой стороны, есть и сомнения в перспективах глобального спроса, поскольку в Китае был установлен суточный рекорд по числу новых заражений коронавирусом. Эта страна - один из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, а карантинные ограничения снижают потребность в сырье.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что переговоры ЕС отложены из-за разногласий между странами, а также что обсуждения могут возобновиться в пятницу. После этого на рынке отмечалось слабое удешевление нефти.

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Версия на английском языке Oil prices rise slightly

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