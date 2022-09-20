Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов

Мировые цены на нефть во вторник утром не продемонстрировали ярко выраженной динамики, рынки реагируют на ряд факторов.

Мировые цены на нефть во вторник утром не продемонстрировали ярко выраженной динамики, рынки реагируют на ряд факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent незначительно выросла - на 0,07%, до 92,06 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на WTI — снизилась на 0,09%, до 85,28 доллара.

Негативное влияние на котировки оказывает предстоящее повышение ставки Федрезервом США, рынки оценивают вероятность возникновения экономической рецессии, которая, в свою очередь, может привести к снижению спроса на "черное золото".

С другой стороны, увеличению нефтяного спроса способствует ослабление коронавирусных ограничений в крупнейшем ее импортере — Китае.