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Цены на нефть немного восстановились после обновления минимумов с августа

Цены на нефть немного восстановились после обновления минимумов с августа Цены на нефть восстановились в пятницу после обновления минимумов с августа по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
6 октября 2023 г. 09:57
Цены на нефть немного восстановились после обновления минимумов с августа

Цены на нефть восстановились в пятницу после обновления минимумов с августа по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures к в пятницу составила 84,2 доллара за баррель, что на 0,13 доллара (0,15%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,21 доллара (0,26%), до 82,52 доллара за баррель.

Накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные Минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.

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Версия на английском языке Oil prices slightly recover after hitting lows since August

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