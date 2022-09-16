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Цены на нефть немного ускорили рост

Цены на нефть немного ускорили рост Мировые цены на нефть в пятницу днем незначительно ускорили темпы роста. При этом с начала недели котировки могут показать падение почти на 2%, что может стать третьей неделей снижения подряд,
Энергетика
16 сентября 2022 г. 14:46
Цены на нефть немного ускорили рост

Мировые цены на нефть в пятницу днем незначительно ускорили темпы роста. При этом с начала недели котировки могут показать падение почти на 2%, что может стать третьей неделей снижения подряд,

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,61%, до 91,39 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 85,44 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,3%.

С начала недели Brent может опуститься на 1,8%, WTI — на 2%, и эта неделя может стать третьей подряд, когда нефтяные котировки падают. За это время котировки потеряли примерно 9%, опустившись со 101 доллара и 93 долларов за баррель соответственно.

09.54

Мировые цены на нефть в пятницу утром восстановились после падения торговым днем ранее.

Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,42%, до 91,22 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 85,37 доллара.

На рынке нефти наблюдается положительная динамика, которая обусловлена коррекционным восстановлением котировок после сильного падения в предыдущую торговую сессию. Так, в четверг стоимость "черного золота" марки Brent опустилась на 3,5%, а марки WTI — на 4,3%.

Такое падение котировок было обусловлено преимущественно опасениями за состояние мировой экономики в связи с высокой инфляцией и "ястребиной" политикой центробанков.

Кроме того, инвесторы с негативом оценивают антиковидные ограничения в Китае, которые приводят к снижению спроса на топливо.

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