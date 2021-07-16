О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цены на нефть немного растут в рамках коррекции

Цены на нефть немного растут в рамках коррекции К концу недели на рынке нефти наблюдается слабый коррекционный рост, после того как цены на "черное золото" упали на 3-4% за пять дней
Энергетика
16 июля 2021 г. 16:38
Цены на нефть немного растут в рамках коррекции

Мировые цены на нефть перешли к слабому коррекционному росту в конце недели после падения на 3-4% за пять дней на фоне неопределенности в отношении сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,01%, до 73,48 доллара США за баррель, августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,14%, до 71,75 доллара США за баррель.

К концу недели на рынке нефти наблюдается слабый коррекционный рост, после того как цены на "черное золото" упали на 3-4% за пять дней. Такое снижение было вызвано неопределенными настроениями в отношении сделки ОПЕК+. На прошедшей неделе третий раунд переговоров группы не состоялся из-за принципиальной позиции ОАЭ, квоты по добыче нефти были сохранены на текущем уровне. Новая дата встречи не была объявлена, что повышает тревожность среди инвесторов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке, но позднее в тот же день, агентство со ссылкой на минэнерго ОАЭ сообщило, что соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются. Кроме того, накануне агентство, со ссылкой на источник, сообщило, что Ирак добивается более высокого базового уровня добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Инвесторы также пристально следят за распространением штамма COVID-19 "дельта", которое может привести к введению новых ограничений на передвижение и в последствие снижению спроса на топливо.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
14 июля 2021 г. 13:14
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi