Цены на нефть немного повысились перед статистикой из США

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно выросли, пока рынки ожидают выхода статистических данных из США.

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно выросли, пока рынки ожидают выхода статистических данных из США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,14%, до 79,51 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 74,94 доллара.

Рынки ждут статистику по инфляции из США, которую Минтруда страны опубликует позже в среду. Аналитики считают, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее.

Также инвесторы оценивают опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам нефти в США. По оценке организации, а неделю по 7 июля показатель увеличился на 3,026 млн баррелей. Официальная статистика будет опубликована Минэнерго США позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост лишь на 0,48 млн баррелей после падения на 1,5 млн неделей ранее.