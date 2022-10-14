Цены на нефть не продемонстрировали яркую динамику

Мировые цены на нефть в пятницу утром не продемонстрировали яркую динамику.

Мировые цены на нефть в пятницу утром не продемонстрировали яркую динамику.

Как передает Report, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,2%, до 94,76 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,2%, до 89,31 доллара.

Рынки реагируют на статистику по коммерческим запасам и добычи этого вида сырья в США. За неделю, завершившуюся 7 октября, запасы повысились сразу на 9,9 млн баррелей, до 439,1 млн - максимума с конца июля 2021 года. При этом стратегический резерв нефти в стране уменьшился до 408,7 млн баррелей - минимума с июня 1984 года.

Добыча нефти в США за неделю снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,9 млн баррелей в сутки. Кроме того, позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 7 октября их число снизилось на две - до 602 агрегатов.