Цены на нефть не продемонстрировали единой динамики после роста днем ранее

Мировые цены на нефть в среду утром не показали единую динамику после роста почти на 2% во вторник.

Мировые цены на нефть в среду утром не показали единую динамику после роста почти на 2% во вторник.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,59%, до 75,8 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI выросла на 1,56%, до 70,88 доллара.

Днем ранее нефть подорожала на 2% и 1,8% соответственно. Поддержали котировки новости о том, что Саудовская Аравия и Россия согласились дополнительно сокращать добычу в августе.

Так, в понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении на август.

Инвесторы также ожидают публикации в четверг еженедельной статистики по коммерческим запасам в США. Аналитики полагают, что показатель за неделю по 30 июня снизился на 1,8 млн баррелей после падения на 9,6 млн неделей ранее.