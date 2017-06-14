Цены на нефть не отреагировали на повышение ставки ФРС

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Котировки на рынках нефти почти не отреагировали на повышение ставки ФРС.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Решение по ставке было объявлено в 22:00 по бакинскому времени.

Cтоимость фьючерса на поставку барреля нефти сорта Brent в июле в ходе торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) в 21:57 составляла $46,99. К 22:17 она выросла до $47,15, но к 22:27 опустилась до $46,92.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже в 21:57 составляла $44,72. К 22:17 она выросла до $44,88, но к 22:27 опустилась до $44,66.