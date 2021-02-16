Цены на нефть не демонстрируют единой динамики

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,28%, а мартовских фьючерсов на WTI выросла на 0,49%

Мировые цены на нефть во вторник днем не показывают единой динамики – североморская Brent корректируется после активного роста, а американская WTI продолжает дорожать на фоне снижения добычи и переработки этого сырья в Техасе, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 13.45 (по бакинскому времени) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28%, до 63,12 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI росла на 0,49%, до 59,75 доллара США за баррель.

Цена WTI продолжает оставаться в плюсе на новостях из США. Холода в стране вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас, приостановить работу. Агентство Bloomberg в ночь на вторник сообщило о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil. А французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас. Кроме того, в понедельник агентство сообщало о падении добычи в Техасе на 1 миллион баррелей в сутки.

Что же касается Brent, то днём её котировки перешли к снижению, которое можно назвать коррекционным после трех торговых сессий непрерывного роста. С начала месяца наблюдался активный рост цен на нефть, что связано с оптимистичными настроениями в отношении восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Основой таких ожиданий стали надежды на развертывание вакцинации в мире.

Кроме того, стратег по международным инвестициям Principal Global Investors в Лондоне Сима Шах (Seema Shah), чье мнение приводит агентство Bloomberg, отмечает, что поддержку рисковым настроениям на рынке всё ещё оказывает продолжение мягкой кредитно-денежной политики мировых центробанков, а также ожидания финансовой господдержки экономики.