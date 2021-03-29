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Цены на нефть начали расти на ожиданиях по ОПЕК+ и Суэцкому каналу

Цены на нефть начали расти на ожиданиях по ОПЕК+ и Суэцкому каналу Утром цены снизились на 2%
Энергетика
29 марта 2021 г. 15:43
Цены на нефть начали расти на ожиданиях по ОПЕК+ и Суэцкому каналу

Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту после утреннего снижения на 2%, инвесторы оценивают ситуацию в Суэцком канале, ожидая также новости по поводу сделки ОПЕК+ перед встречами, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по состоянию на 14.46 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98%, до 65,06 доллара США, майских - на 0,56%, до 64,93 доллара США. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,61%, до 61,34 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 2%.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на прошлой неделе сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что операция по снятию с мели контейнеровоза успешно завершена.

На прошлой неделе рынок нефти был волатилен из-за неоднозначных оценок инвесторов по поводу влияния происшествия на поставки: нефть теряла по 4-6%, затем ее стоимость восстанавливалась, после чего вновь следовали снижение и рост.

Внимание трейдеров также обращено на сделку ОПЕК+ о снижении добычи и предстоящие по этому поводу встречи. Очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 31 марта, всего альянса - на 1 апреля. На них должно быть принято решение по уровню добычи на май.

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Версия на азербайджанском языке Neft OPEC+ və Süveyş kanalı üzrə gözləntilər fonunda bahalaşmağa başlayıb

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