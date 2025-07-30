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Цены на нефть на мировых рынках незначительно выросли

Цены на нефть на мировых рынках незначительно выросли Цены на нефть незначительно повысились после существенного роста по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
30 июля 2025 г. 09:51
Цены на нефть на мировых рынках незначительно выросли

Цены на нефть незначительно повысились после существенного роста по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,23%), до $72,68 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,06 (0,09%), до $69,27 за баррель.

Обе марки завершили предыдущие торги на максимумах с 20 июня после того, как президент США Донльд Трамп заявил, что у России есть 10 дней для урегулирования украинского конфликта.

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