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Цены на нефть могут упасть до 30 долларов — ПРОГНОЗ

Цены на нефть могут упасть до 30 долларов — ПРОГНОЗ По мнению экспертов, в ближайшие 6–7 месяцев факторов, которые оказывают влияние на краткосрочные позиции цен на нефть, будет немало, хоть пандемия и будет задавать тон
Энергетика
29 декабря 2020 г. 13:37
Цены на нефть могут упасть до 30 долларов — ПРОГНОЗ

Оценка перспектив на будущий год на рынке нефти стала менее оптимистичной. По мнению российских аналитиков, в I квартале 2021 года цены на нефть упадут до 30 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом сообщает «Агентство нефтегазовой информации».

В среднем же декабрьские прогнозы изменились в сторону понижения до отметки в 55 долларов США за баррель с ранее ожидаемых 60 долларов США за баррель.

По словам ведущего аналитика QBF Олега Богданова, в Европе, США и других странах снова начали вводить ограничения и объявлять локдауны. Информация о мутации коронавируса в Великобритании также ухудшила общую ситуацию.

«Цены на нефть снова начали падать. Думаю, что в I квартале следующего года мы столкнемся с развитием негативного сценария на мировых рынках. Риски вырастут, рынки активов пойдут вниз, в том числе и нефть. Можно предположить, что цены снова быстро упадут к уровню 30–35 долларов США за баррель», — считает эксперт.

В свою очередь, управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева отметила, что в ближайшие 6–7 месяцев факторов, которые оказывают влияние на краткосрочные позиции цен на нефть, будет немало, хоть пандемия и будет задавать тон. При этом, по ее мнению, цены лишь немного будут отличаться от текущих.

Президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов прогнозирует, что, скорее всего, мировые котировки будут находиться в диапазоне 45–50 долларов США за баррель.

Отметим, что стоимость барреля мартовской нефти Brent 29 декабря составила 51,25 доллара США (+0,69%). Баррель февральской нефти WTI торговался по 47,99 долларов США (+0,78%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 50,90 и 47,62 долларов США соответственно

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