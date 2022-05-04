Цены на нефть марки Brent выросли на 3,6%

Мировые цены на нефть ускорили рост до 3,6% на фоне рисков снижения предложения этого сырья на рынке в свете перспектив ввода эмбарго на российскую нефть странами ЕС.

Мировые цены на нефть ускорили рост до 3,6% на фоне рисков снижения предложения этого сырья на рынке в свете перспектив ввода эмбарго на российскую нефть странами ЕС.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, это следует из данных торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскочили на 3,57%, до 108,72 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,66%, до 106,16 долларов. Ранее утром нефть дорожала примерно на 1%.

В среду днем на динамику цен продолжают оказывать влияние опасения об уменьшении предложения этого вида сырья на рынке в свете возможного прекращения закупок странами ЕС российской нефти. Так, опасения усилились после недавних сообщений о том, что Германия уже готова прекратить закупки нефти из России.

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Котировки нефти выросли после снижения во вторник, инвесторы оценивают ситуацию с коронавирусом в Китае и данные о запасах топлива в США.

Как передает Report, июльские фьючерсы на Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 1,15 долларов (1,1%), до 106,12 долларов за баррель. Во вторник Brent подешевела на 2,61 долларов (2,4%), до 104,97 долларов за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,27 долларов (1,24%), до 103,68 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 2,76 долларов (2,4%), до 102,41 доллара за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (API). Аналитики ожидали более умеренного сокращения - на 800 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будут обнародованы в среду.

Рынок по-прежнему обеспокоен продолжающимися локдаунами в Китае, крупнейшем в мире импортере топлива, что может негативно повлиять на глобальный спрос на нефть.