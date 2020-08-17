Цены на нефть марки Brent выросли до 45,2 доллара

Рынки также ожидают встречи ОПЕК+, которые запланированы на эту неделю

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, поддерживают котировки ожидания по спросу на этот вид сырья после новостей об импорте в Китай из США, трейдеры также ожидают встречи комитетов ОПЕК+ на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.13 (по бакинскому времени) цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89%, до 45,2 доллара США за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,05%, до 42,54 доллара США за баррель.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, а Штаты - крупнейшим производителем нефти.

Рынки также ожидают встречи ОПЕК+, которые запланированы на эту неделю. Встречи техкомитета и министерского комитета ОПЕК+ были еще в июле запланированы на 17 и 18 августа соответственно. На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждают перенос заседания министерского мониторингового комитета с 18 августа на 19 августа