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Цены на нефть марки Brent составили почти 83 доллара за баррель

Цены на нефть марки Brent составили почти 83 доллара за баррель Нефть эталонных марок продемонстрировала стабильность утром в пятницу и может завершить неделю в плюсе из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.
Энергетика
16 февраля 2024 г. 10:03
Цены на нефть марки Brent составили почти 83 доллара за баррель

Нефть эталонных марок продемонстрировала стабильность утром в пятницу и может завершить неделю в плюсе из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,81 доллара за баррель, что на 5 центов ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

В четверг эти контракты повысились в цене на 1,26 доллара (1,5%), до 82,86 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 8 центов и составили 78,11 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии они подорожали на 1,39 доллара (1,8%), до 78,03 доллара за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 0,8%, а WTI прибавила порядка 1,5% из-за опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. В то же время рост сдерживается данными о скачке запасов нефти в США более чем на 12 млн баррелей.

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Версия на английском языке Brent oil prices reach almost $83 per barrel

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