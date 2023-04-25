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Цены на нефть марки Brent составили 82,75 долларов за баррель

Цены на нефть марки Brent составили 82,75 долларов за баррель Цены на нефть стабилизировались на фоне неопределенных перспектив спроса и сохраняющихся проблем с поставками сырья из Ирака.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 09:42
Цены на нефть марки Brent составили 82,75 долларов за баррель

Цены на нефть стабилизировались на фоне неопределенных перспектив спроса и сохраняющихся проблем с поставками сырья из Ирака.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к составила 82,75 долларов баррель, что на 0,02 доллара (0,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,01 доллара (0,01%), до 78,75 долларов за баррель.

Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.

Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и, по словам одного из авторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса.

В понедельник стало известно о дальнейшей отсрочке переговоров между властями Ирака, региональным правительством Курдистана и Турцией, "являющихся критически важными для возобновления поставок нефти с севера Ирака", отмечает Ричи, слова которого приводит Market Watch.

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