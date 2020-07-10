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Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара

Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара Рекордное ежедневное увеличение числа заражений коронавирусом в США вызывает обеспокоенность по поводу темпов восстановления экономики и спроса на топливо
Энергетика
10 июля 2020 г. 10:07
Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара

Цены на нефть в пятницу утром снижаются под давлением роста числа случаев коронавируса и перспектив восстановления спроса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% - до 42,02 доллара США за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,98% - до 39,23 доллара США за баррель.

Несмотря на то, что многие аналитики ожидают оживления экономики и спроса на топливо после пандемии, рекордное ежедневное увеличение числа заражений коронавирусом в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, вызывает обеспокоенность по поводу темпов восстановления.

"Возобновление вспышек коронавируса в некоторых частях мира добавило причин ожидать замедления восстановления в предстоящие месяцы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics.

По данным агентства, в четверг в США было зарегистрировано около 56 тысяч новых случаев COVID-19. В среду же количество случаев в стране превысило 60 тысяч, что стало самым большим ежедневным приростом среди стран с начала пандемии.

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