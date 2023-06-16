Цены на нефть коррекционно снизились в последний день торговой недели

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились в рамках коррекции после сильного роста днем ранее.

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились в рамках коррекции после сильного роста днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26%, до 75,47 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 70,44 доллара.

Накануне стоимость Brent увеличилась на 3,37%, WTI - на 3,44%. Рост котировок последовал после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который ожидаемо повысил учетную ставку до 4% с 3,75% годовых, а затем на пресс-конференции глава центробанка Кристин Лагард допустила новое повышение ставки в июле.

На удорожание нефти могло повлиять укрепление евро к доллару, последовавшее после этого.

Вечером будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 16 июня. За неделю по 9 июня их число выросло на одну - до 556 агрегатов.