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Цены на нефть коррекционно снизились после ралли днем ранее

Цены на нефть коррекционно снизились после ралли днем ранее Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снизились после заметного роста торговым днем ранее.
Энергетика
17 мая 2022 г. 09:11
Цены на нефть коррекционно снизились после ралли днем ранее

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снизились после заметного роста торговым днем ранее.

Как передает Report, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 0,32%, до 113,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 111,44 доллара.

В понедельник вечером стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта.

Наряду с коррекцией давление на стоимость "черного золота" оказывает прогноз управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, согласно которому добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах страны в июне поднимется по сравнению с текущим месяцем на 142 тыс. баррелей в день.

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