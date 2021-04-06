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Цены на нефть коррекционно растут после падения накануне

Цены на нефть коррекционно растут после падения накануне Резкое снижение цен было вызвано сомнениями в возвращении на рынок спроса пропорционально увеличению добычи нефти странами ОПЕК+
Энергетика
6 апреля 2021 г. 09:38
Цены на нефть коррекционно растут после падения накануне

Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник утром после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.50 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,76%, до 62,62 доллара США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,95%, до 59,21 доллара США за баррель.

Стоимость нефти восстанавливается после падения более чем на 4% днем ранее. Такое резкое снижение было вызвано сомнениями в возвращении на рынок спроса пропорционально увеличению добычи нефти странами ОПЕК+. Так, согласно последним решениям, с мая альянс ослабит ограничения на добычу до 6,55 миллиона баррелей в сутки, а с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, внимание инвесторов направлено на заседание комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении иранской ядерной программы. Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Вене США намерены обсудить шаги, которые следует предпринять Ирану в вопросе этой программы для возвращения к соблюдению условий СВПД, а США — к смягчению санкций против республики. Иран — крупный нефтедобытчик.

"Мне кажется, что переговоры о ядерном соглашении в совокупности с ростом заболеваемости COVID-19… означают, что (нефтяные) цены будут достаточно волатильны", — приводит агентство Bloomberg мнение главы отдела сырьевой стратегии ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Аналитик также отметил, что прогресс в переговорах маловероятен, однако в случае успеха рынок будет способен "поглотить" довольно большое количество иранской нефти.

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Версия на азербайджанском языке Dünya bazarında neft bahalaşıb

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