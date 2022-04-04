Цены на нефть коррекционно повысились после обвала в конце прошлой недели

Котировки нефти незначительно выросли после максимального почти за 2 года падения по итогам прошлой недели.

Котировки нефти незначительно выросли после максимального почти за 2 года падения по итогам прошлой недели.

Как передает Report, на рост цен повлияло заявление США, а вслед за ними и других стран о намерении высвободить запасы из стратегических резервов.

Июньские фьючерсы на Brent дорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 0,21 доллара (0,2%), до 104,6 долларов за баррель. В пятницу контракт подешевел на 0,32 доллара (0,3%), до 104,39 долларов за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,09 долларов (0,09%), до 99,36 долларов за баррель. В пятницу WTI подешевела на 1,01 доллар (1%), до 99,27 долларов за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 11,1%, WTI - на 12,8%, недельное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с апреля 2020 года.

Другим фактором является ситуация в Китае, где продолжается рост заболеваемости COVID-19 и сохраняются жесткие ограничения.