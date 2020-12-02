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Цены на нефть колеблются в ожидании новостей от ОПЕК+

Цены на нефть колеблются в ожидании новостей от ОПЕК+ Рынки ожидают решения по сделке ОПЕК+, одновременно оценивая перспективы восстановления мировой экономики в свете новостей по вакцинам от коронавируса
Энергетика
2 декабря 2020 г. 15:52
Цены на нефть колеблются в ожидании новостей от ОПЕК+

Цены на нефть в среду не показывают единой динамики: после утреннего снижения они ненадолго вышли в плюс, а сейчас слабо колеблются около уровней предыдущего закрытия.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

Рынки ожидают решения по сделке ОПЕК+, одновременно оценивая перспективы восстановления мировой экономики в свете новостей по вакцинам от коронавируса.

По состоянию на 14.58 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% — до 47,44 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,07%, до 44,52 доллара США за баррель. Утром цены опускались на 0,8-0,9%, после чего замедлили снижение, а затем ненадолго перешли к росту.

Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на обсуждении условий сделки ОПЕК+ со следующего года. Предполагалось, что 30 ноября и 1 декабря пройдет серия заседаний ОПЕК+, по итогам которой ожидалось решение об изменении параметров сделки в свете ситуации с коронавирусом. Однако первое собрание завершилось без утверждения окончательного решения, а заседание альянса 1 декабря было перенесено на 3 декабря.

"Нефтяные трейдеры долго ожидали отсрочки запланированного увеличения добычи коалицией на 3-6 месяцев, это делает нефтяные цены уязвимыми", — приводит агентство Reuters слова стратега DailyFX Маргарет Янг (Margaret Yang).

Утром удешевлению нефти способствовала статистика Американского института нефти (API) по запасам в США. Согласно данным API, коммерческие запасы нефти в стране по итогам прошедшей недели выросли на 4,1 миллиона баррелей. Официальные данные объявит вечером в среду минэнерго США. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,4 миллиона баррелей.

В то же время ожидания появления вакцин от коронавируса поддерживают настроения трейдеров, укрепляя надежды на восстановление мировой экономики. Так, вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech была одобрена для применения в Великобритании. Позднее в декабре американский медицинский регулятор FDA рассмотрит заявку Moderna на вакцину от COVID.

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