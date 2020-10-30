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Цены на нефть колеблются на опасениях за спрос

Цены на нефть колеблются на опасениях за спрос Стоимость нефти марки WTI приближается к снижению на 10% за текущий месяц, марки Brent — на 8%
Энергетика
30 октября 2020 г. 16:10
Цены на нефть колеблются на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть колеблются в пятницу, при этом по итогам октября они могут снизиться второй месяц подряд, поскольку рост числа случаев COVID-19 в Европе и США усиливает обеспокоенность по поводу спроса на сырье.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.26 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% — до 38,25 доллара США, декабрьских фьючерсов росла на 0,16%, до 37,73 доллара США за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,06% — до 36,19 доллара США за баррель. Ранее в ходе торгов фьючерсы обеих марок торговались в "красной зоне".

В пятницу днем цены на нефть не показывают единой динамики. При этом, несмотря на наблюдаемый рост, стоимость нефти марки WTI приближается к снижению на 10% за текущий месяц, марки Brent — на 8%

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