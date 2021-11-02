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Цены на нефть колеблются без единой динамики

Цены на нефть колеблются без единой динамики Мировые цены на нефть во вторник слабо колеблются без единой динамики в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
2 ноября 2021 г. 09:08
Цены на нефть колеблются без единой динамики

Мировые цены на нефть во вторник слабо колеблются без единой динамики в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.43 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на нефть марки Brent символически выросла на 0,08% — до 84,78 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,06% — до 84 долларов США за баррель.

Заседание ОПЕК+ запланировано на четверг, 4 ноября. В июле страны ОПЕК+ приняли решение ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа. Участники торгов обсуждают, может ли альянс пересмотреть эти договоренности с учетом ситуации на рынке.

"Хотя я не верю, что ОПЕК + поддастся давлению и увеличит квоту на добычу, превышающую ранее согласованные 400 тысяч баррелей, они удивляли рынки и раньше", — сказал газете Wall Street Journal старший аналитик рынка Oanda Джеффри Халли.

По мнению эксперта, если ОПЕК+ действительно решит дополнительно увеличить добычу, на рынке нефти возможны масштабные распродажи и падение цен на 10%.

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