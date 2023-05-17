Цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть не продемонстрировали единую динамику в среду утром в ожидании новой макростатистики, в том числе о совокупных запасах этого сырья в США.

Мировые цены на нефть не продемонстрировали единую динамику в среду утром в ожидании новой макростатистики, в том числе о совокупных запасах этого сырья в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,01%, до 74,92 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - снизилась на 0,04%, до 70,83 доллара.

В среду нефтяной рынок ожидает данных, которые могли бы подсказать ему ситуацию в экономике. В полдень будет опубликована окончательная оценка годового роста потребительских цен в еврозоне по итогам апреля. Предварительная оценка показала, что годовая инфляция ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее. Позднее Минэнерго США выпустит данные о коммерческих запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что показатель за неделю, завершившуюся 12 мая, сократился на 1,3 млн баррелей.

Цены на нефть стабилизируются после некоторого снижения накануне. На это повлияла макростатистика из Китая, вызвавшая сомнения в перспективах спроса в этой стране - крупнейшем нефтяном потребителе.

В то же время в США объем промышленного производства в апреле, как оказалось, неожиданно увеличился на 0,5% к марту, хотя аналитики ожидали, что он не изменится. Показатель объемов промпроизводства - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции, что позволяет оценить текущий спрос на нефть.