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Цены на нефть Brent выросли до 78,75 долларов за баррель

Цены на нефть Brent выросли до 78,75 долларов за баррель Цены на нефть выросли в четверг после существенного падения за предыдущие две сессии на фоне опасений в отношении перспектив спроса.
Энергетика
5 января 2023 г. 09:57
Цены на нефть Brent выросли до 78,75 долларов за баррель

Цены на нефть выросли в четверг после существенного падения за предыдущие две сессии на фоне опасений в отношении перспектив спроса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила 78,75 долларов за баррель, что на 0,91 доллар (1,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 4,26 долларов (5,2%), до 77,84 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,87 долларов (1,19%), до 73,71 долларов за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 4,09 долларов (5,3%), до 72,84 долларов за баррель.

Цены на нефть упали примерно на 9% за последние две сессии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающем краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

Кроме того, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабевают, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров в четверг - доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован вечером Минэнергетики страны.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 30 декабря, на 3,3 млн баррелей.

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