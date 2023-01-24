Цены на нефть Brent и WTI демонстрировали разнонаправленную динамику

Фьючерсы на нефть в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику, так как инвесторы фиксировали прибыль после скачка цен до 7-недельного максимума, обусловленного оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса в Китае после снятия коронавиру

Фьючерсы на нефть демонстрировали разнонаправленную динамику, так как инвесторы фиксировали прибыль после скачка цен до 7-недельного максимума, обусловленного оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса в Китае после снятия коронавирусных локдаунов.

Как передает Report, фьючерсы на Brent закрылись с повышением на 56 центов, по 88,19 доллара за баррель. Максимум сессии составлял 89,09 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с 1 декабря.

Фьючерсы на WTI завершили день с понижением на 2 цента, по 81,62 доллара за баррель, отступив от максимума сессии 82,64 доллара за баррель, самого высокого уровня с 5 декабря.