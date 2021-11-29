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Цены на нефть активно растут после обвала

Цены на нефть активно растут после обвала Цены на нефть резко повышаются в ходе торгов в понедельник после обвала по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
29 ноября 2021 г. 09:55
Цены на нефть активно растут после обвала

Цены на нефть резко повышаются в ходе торгов в понедельник после обвала по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 по Баку составила 75,2 долларов США за баррель, что на 2,48 долларов (3,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 9,5 долларов (11,6%) - до 72,72 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени 71,11 долларов за баррель, что на 2,96 долларов (4,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов опустилась на 10,24 долларов (13,1%) и составила 68,15 долларов за баррель.

Давление на котировки в конце прошлой недели оказали опасения по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке.

При этом новый штамм выявлен в то время, когда европейские страны борются с новой волной заболеваемости COVID-19. Ранее Австрия объявила о введении локдауна, Германия и Нидерланды ввели ограничения для лиц, не сделавших прививку от COVID-19.

Восстановлению цен на нефть в понедельник способствуют ожидания агрессивных мер ОПЕК+ в ответ на понижательное давление на рынок, пишет Trading Economics. Организация уже передвинула запланированную встречу со вторника на четверг, чтобы иметь больше времени для оценки последствий нового варианта коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть.

При этом участники рынков предполагают, что ОПЕК+ может сократить добычу вместо запланированного наращивания.

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