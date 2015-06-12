Цены на мировом нефтяном рынке относительно стабильные

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 0,05% или 0,03 долларов и составила 60,79 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалась отрицательная динамика, которая подешевела на 0,14% или 0,09 долларов и составила 65,11 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 70 долларов/баррель.