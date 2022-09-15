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Цены на газ выросли на 7,5%

Цены на газ выросли на 7,5% Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг выросли более чем на 7%, превысив 2 400 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
15 сентября 2022 г. 12:09
Цены на газ выросли на 7,5%

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг выросли более чем на 7%, превысив 2 400 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 286,3 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). Затем котировки ускорили темпы роста и увеличились на 7,5%, находясь на уровне 2 421 доллара. Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2 252,9 доллара за тысячу кубометров.

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