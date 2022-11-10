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Цены на газ в США упали до семидневного минимума

Цены на газ в США упали до семидневного минимума Котировки природного газа в США снизились примерно на 4%, до 7-дневного минимума на фоне прогнозов о менее прохладной погоды в конце ноября.
Энергетика
10 ноября 2022 г. 12:45
Цены на газ в США упали до семидневного минимума

Котировки природного газа в США снизились примерно на 4%, до 7-дневного минимума на фоне прогнозов о менее прохладной погоды в конце ноября.

Как передает Report, торги на рынке по-прежнему продемонстрировали волатильность.

По словам аналитиков, участники рынка также оставались сфокусированы на слухах о том, что работа СПГ-терминала Freeport может не возобновиться в ноябре. Freeport пока не предоставила регулятору план по возобновлению эксплуатации терминала. Как только терминал возобновит свою работу, спрос на газ должен вырасти.

Давление на котировки также оказывали прогнозы более значительного, чем обычно, увеличения запасов газа на отчетной и следующей неделе. При сильном увеличении запасов их общий объем может вернуться к средним уровням впервые с января 2022 года.

Кроме того, ожидается, что субтропический шторм "Николь" может усилиться до урагана. Согласно прогнозам, "Николь" в четверг и пятницу пойдет в сторону Джорджии, а также Северной и Южной Каролины. По словам трейдеров, ураганы приводят к отключениям электроэнергии, из-за чего спрос на газ со стороны электростанций сокращается.

Ближайшие фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили торги с понижением на 27,3 цента, или 4,4%, по 5,865 доллара за млн БТЕ. Это минимум закрытия с 1 ноября.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет по запасам газа. Аналитики ожидают, что запасы на отчетной неделе выросли сильнее обычного.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем полагают, что запасы газа в подземных хранилищах США на неделе 29 октября-4 ноября выросли на 84 млрд кубфутов. По итогам аналогичной недели прошлого года запасы увеличились на 15 млрд кубфутов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет +20 млрд кубфутов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПГХ США составил 3,585 трлн кубфутов, что на 1,9% ниже по сравнению со средним 5-летним значением.

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