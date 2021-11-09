Цены на газ в Европе завершили торги ростом на 6%

Фьючерсные цены на газ в Европе завершили торговую сессию понедельника ростом на 6% в отсутствие существенного роста поставок "голубого топлива".

Фьючерсные цены на газ в Европе завершили торговую сессию понедельника ростом на 6% в отсутствие существенного роста поставок "голубого топлива".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, увеличилась по итогам торгов на 6,1%, достигнув 942 долларов США за тысячу кубометров. Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу она составила 880 долларов США.