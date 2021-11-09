О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цены на газ в Европе завершили торги ростом на 6%

Цены на газ в Европе завершили торги ростом на 6% Фьючерсные цены на газ в Европе завершили торговую сессию понедельника ростом на 6% в отсутствие существенного роста поставок "голубого топлива".
Энергетика
9 ноября 2021 г. 02:43
Цены на газ в Европе завершили торги ростом на 6%

Фьючерсные цены на газ в Европе завершили торговую сессию понедельника ростом на 6% в отсутствие существенного роста поставок "голубого топлива".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, увеличилась по итогам торгов на 6,1%, достигнув 942 долларов США за тысячу кубометров. Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу она составила 880 долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:48
Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2021 г. 14:15
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
6 ноября 2021 г. 15:26
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
6 ноября 2021 г. 12:22
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
6 ноября 2021 г. 11:39
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
6 ноября 2021 г. 11:11
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
5 ноября 2021 г. 15:32
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
5 ноября 2021 г. 12:13
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi