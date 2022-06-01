Цены на газ в Европе завершили торги, потеряв 2,2%

Фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE закрыли торговую сессию вторника чуть ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров, опустившись на 2,2%, при этом максимально в ходе дня их стоимость повышалась почти на 4%.

Фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE закрыли торговую сессию вторника чуть ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров, опустившись на 2,2%, при этом максимально в ходе дня их стоимость повышалась почти на 4%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги ростом примерно до 1 050 долларов США (+3% к расчетной цене понедельника – 1 019,5 доллара), однако вскоре приблизились к отметке в 1 000 долларов. Затем котировки вновь перешли к росту и находились в коридоре 1 035-1 050 долларов США, но к концу дня фьючерсы перешли к резкому снижению и незадолго до закрытия опустились до 997,5 доллара США (−2,2%).