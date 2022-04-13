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Цены на газ в Европе завершили торги небольшим ростом

Цены на газ в Европе завершили торги небольшим ростом Стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла на 3%, тем не менее осталась ниже 1 200 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
13 апреля 2022 г. 00:14
Цены на газ в Европе завершили торги небольшим ростом

Стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла на 3%, тем не менее осталась ниже 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на уровне в 1 144 доллара США и максимально поднимались в течение дня до 1 172 долларов США. К закрытию фьючерсы подорожали на 3% по сравнению с расчетной стоимостью понедельника, до 1 163 долларов США. Расчетная цена контракта в понедельник составила 1 129 доллара США за тысячу кубов.

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