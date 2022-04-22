Цены на газ в Европе завершили неделю выше 1 050 долларов

Цены на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизились почти на 5%, оставшись выше отметки в 1 050 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизились почти на 5%, оставшись выше отметки в 1 050 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных ICE Futures.

Ближайшие, майские, фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 1 151 доллар США за тысячу кубометров и в первые минуты подорожали почти до 1 173 долларов США. Это ценовой максимум торгов в пятницу. Однако вскоре рост цен замедлился, а в последние часы торгов фьючерсы торговались в минусе. Ценовой минимум составил 1 044,2 доллара США, а цена закрытия достигла 1 063,1 доллара США, что на 4,9% ниже расчётной цены накануне - 1 117,4 доллара США.