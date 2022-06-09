О нас

Цены на газ в Европе закрылись ниже 1 000 долларов

Цены на газ в Европе закрылись ниже 1 000 долларов Цены на газ в Европе после скачка утром выше 1 000 долларов США за тысячу кубометров, почти на 16%, к закрытию торгов опустились почти до 950 долларов США и снизили темпы роста примерно вдвое.
Энергетика
9 июня 2022 г. 23:50
Цены на газ в Европе закрылись ниже 1 000 долларов

Цены на газ в Европе после скачка утром выше 1 000 долларов США за тысячу кубометров, почти на 16%, к закрытию торгов опустились почти до 950 долларов США и снизили темпы роста примерно вдвое.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торговая сессия открылась с отметки чуть выше 970 долларов США (+10,8% к расчетной цене среды - 878,5 доллара). В первый час котировки росли примерно до 12-13%, а затем ускорили темпы роста. Ценовой максимум июльских фьючерсов (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) составил 1 017,9 доллара (+15,9%), а ценовой минимум - 928,3 доллара США (+5,7%). К закрытию котировки снизили темпы роста почти вдвое, опустившись до 953,7 доллара США (+8,6%).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi