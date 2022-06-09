Цены на газ в Европе закрылись ниже 1 000 долларов

Цены на газ в Европе после скачка утром выше 1 000 долларов США за тысячу кубометров, почти на 16%, к закрытию торгов опустились почти до 950 долларов США и снизили темпы роста примерно вдвое.

Цены на газ в Европе после скачка утром выше 1 000 долларов США за тысячу кубометров, почти на 16%, к закрытию торгов опустились почти до 950 долларов США и снизили темпы роста примерно вдвое.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торговая сессия открылась с отметки чуть выше 970 долларов США (+10,8% к расчетной цене среды - 878,5 доллара). В первый час котировки росли примерно до 12-13%, а затем ускорили темпы роста. Ценовой максимум июльских фьючерсов (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) составил 1 017,9 доллара (+15,9%), а ценовой минимум - 928,3 доллара США (+5,7%). К закрытию котировки снизили темпы роста почти вдвое, опустившись до 953,7 доллара США (+8,6%).