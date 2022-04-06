Цены на газ в Европе закрылись небольшим ростом

Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов среды снизилась на 1,4%, но удержалась выше 1 200 долларов СШАВ за тысячу кубометров.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов снизилась на 1,4%, но удержалась выше 1 200 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на уровне в 1 171 доллара США, что стало минимальным показателем среды. Затем котировки перешли к росту, и через некоторое время достигли максимума торгов среды в 1 273 доллара США. К закрытию фьючерсы подешевели на 1,4% к расчетной стоимости вторника, до 1 218 долларов США.