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Цены на газ в Европе закрылись чуть выше 390 долларов

Цены на газ в Европе закрылись чуть выше 390 долларов Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов четверга опустилась на 1%, закрепившись чуть выше 390 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
11 мая 2023 г. 21:11
Цены на газ в Европе закрылись чуть выше 390 долларов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов четверга опустилась на 1%, закрепившись чуть выше 390 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги четверга у отметки 394,6 доллара за тысячу кубометров (-0,6%). Ценовой минимум составил 388,4 доллара (-2,2%), максимум - 397,8 доллара (+0,2%), а цена закрытия - 392,8 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня - 397 долларов за тысячу кубометров.

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