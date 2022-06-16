Цены на газ в Европе закрыли торги в минусе

Биржевые цены на газ в Европе после роста на 24%, почти до 1 600 долларов США за тысячу кубометров, к закрытию торговой сессии снизились на 1% к расчетной цене накануне, остановившись на отметке чуть выше 1 280 долларов США.

Биржевые цены на газ в Европе после роста на 24%, почти до 1 600 долларов США за тысячу кубометров, к закрытию торговой сессии снизились на 1% к расчетной цене накануне, остановившись на отметке чуть выше 1 280 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 1 334,9 доллара за тысячу кубометров, что на 3% выше расчетной цены среды (1294 доллара). К середине дня цены значительно ускорили рост и превысили 1 500 долларов впервые с начала апреля, а к 15.00 (бакинское время) впервые с марта приближались к отметке в 1 600 долларов США, но так ее и не достигли, остановившись максимально на 1 599,6 доллара США (+23,6%).