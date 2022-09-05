О нас

Цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 11 процентов

Цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 11 процентов Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 11 процентов, остановились чуть выше 2 460 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
5 сентября 2022 г. 22:12
Цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 11 процентов

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 11 процентов, остановились чуть выше 2 460 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 810,5 доллара за тысячу кубометров (+26,6%). Темпы роста максимально достигали 31,4%, цены доходили до 2 917,4 доллара. Однако затем котировки начали постепенно ослабевать и ближе к вечеру достигли ценового минимума в 2 463,2 доллара (+11%). Последние фьючерсы торговались почти на минимуме - за 2 464 доллара (+11%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня - 2 219,6 доллара за тысячу кубометров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
5 сентября 2022 г. 15:11
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi