Цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 11 процентов

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 11 процентов, остановились чуть выше 2 460 долларов США за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 11 процентов, остановились чуть выше 2 460 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 810,5 доллара за тысячу кубометров (+26,6%). Темпы роста максимально достигали 31,4%, цены доходили до 2 917,4 доллара. Однако затем котировки начали постепенно ослабевать и ближе к вечеру достигли ценового минимума в 2 463,2 доллара (+11%). Последние фьючерсы торговались почти на минимуме - за 2 464 доллара (+11%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня - 2 219,6 доллара за тысячу кубометров.